2021/08/03 | 19:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصـدرت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الثلاثاء، توضيحاً حول البيان الصادر من هيئة النزاهة عن تمكُنها من إيقاف تجهيز كميات كبيرة من السمنت المدعـوم.وقـال المكتب الإعلامي في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من الصناعة حـول بيـان النزاهـة بمنـع تجهيـز آلاف الأطنـان مـن السمنـت المدعـوم المركز الخبري الوطني.

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