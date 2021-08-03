الكاظمي: فتح تحقيقات بعد استغلال وزراء وأصحاب نفوذ لموارد الدولة في الحملات الانتخابية

2021/08/03 | 19:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن وجود استغلال لموارد الدولة في الحملات الانتخابية من قبل وزراء مرشحين إضافة الى مسؤولين لديهم نفوذ في الدولة.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء ان الحكومة بدأت التحقيق في وزارتين، وستفتح تحقيقات اخرى في حال ثبت وجود استغلال لموارد الدولة في الانتخابات، واضاف ان اسباب الفشل والاخفاق في العراق هو استغلال موارد الدولة لصالح بعض الاحزاب واصحاب النفوذ على حساب الوطن.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى ان عدم ترشيح نفسه في الانتخابات ابعث رسالة للمواطنين بان الحكومة جاءت لخدمتهم وتقف على مسافة واحدة من الجميع.

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