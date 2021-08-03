2021/08/03 | 19:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب حلف الشمال الأطلسي الناتو عن قلقه من استمرار أفعال إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، وذلك في تعليقه على استهداف ناقلة نفط إسرائيلية في بحر العرب.

ودان حلف الناتو في تصريحات صحفية الهجوم على السفينة الإسرائيلية في بحر العرب، مجددا تأكيده أهمية أمن الملاحة الدولية، كما انه أشار في الوقت نفسه ان أفعال إيران الاستفزازية يجب أن تتوقف أو تنتهي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حلف الشمال الأطلسي: قلقون من أفعال إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حلف الشمال الأطلسي: قلقون من أفعال إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).