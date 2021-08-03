إبراهيم رئيسي.. ما الذي قد نتوقعه من الرئيس الإيراني القادم؟

2021/08/03 | 19:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تولى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الرئاسة الإيرانية بشكل رسمي بعد مصادقة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، فما الذي قد نتوقعه وما المنتظر منه؟

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