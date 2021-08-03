وزير الثقافة يسلم الآثار المستردة الى المتحف العراقي

2021/08/03 | 19:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ سلم وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم اليوم الثلاثاء ، المتحف العراقي ، القطع الاثرية المستردة من الولايات المتحدة الاميركية بعد مؤتمر عقده مع وزير الخارجية فؤاد حسين وتسلم منه تلك الآثار المغلفة بعدد من الصناديق.وقال رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث ليث حسين مجيد :" تم تسلم الآثار المستردة من الولايات المتحدة الاميركية والبالغة ١٧ الف قطعة من آثار حضارة وادي الرافدين ، وسوف يتم فرزها وجردها لتهيئتها للعرض في قاعات المتحف العراقي امام الزائرين ".واوضح :" ان جهودا حثيثة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار وكوادر الهيئة العامة للآثار والتراث من المختصين ، عملت على استعادة الآثار المهربة والمسروقة./انتهى9

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