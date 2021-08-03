الدفاع المدني يخمد حريق مخازن النهضة

2021/08/03 | 19:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اخمدت فرق الدفاع المدني الحريق الذي اندلع في مخازن تجارية في منطقة النهضة ، بمشاركة 15 فرقة اطفاء وانقاذ .وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني :" ان فرق الاطفاء طوقت وعزلت المخازن التجارية المحترقة وابعدت خطر النيران عن المخازن المجاورة لموقع الحادث وباشرت بتنفيذ الاقتحام المباشر لتلك المخازن وصولا الى قلب النيران بهدف السيطرة التامة والاخماد النهائي ".واضاف :" ان احد المنتسبين اصيب بسبب الاعياء الشديد نتيجة فرط الجهد وارتفاع درجات الحرارة اثناء عمليات الاخماد ، وتم نقله الى المستشفى ".وكان حريق كبير اندلع في مخازن تجارية في شارع الظلال بمنطقة النهضة ./ انتهى9

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