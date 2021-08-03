دائرة اصلاح الاحداث تطلق سراح 62 حدثاً

2021/08/03 | 19:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت دائرة اصلاح الاحداث في وزارة العدل عن اطلاق سراح (62) حدثاً، خلال شهر تموز الماضي، من كافة المدارس الاصلاحية.وقال مدير عام الدائرة كامل امين ‏هاشم، في بيان :" ان (25) حدثاً ‏موقوفاً اطلق سراحهم لعدم ثبوت الأدلة، و(23) حدثاً بالتخلية بعد ‏انقضاء مدة المحكومية، و حدثين بالعفو".واضاف :" ان (12) ‏حدثاً اطلق سراحهم بالافراج الشرطي لحسن سلوكهم واجتيازهم ‏الدورات التأهيلية حسب توصية البحث الاجتماعي و ‏مصادقة الجهات القضائية".‏/انتهى9

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