2021/08/03 | 19:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة الرقابة التجارية في وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، تسجيل انخفاضا جديدا باسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية بعد قيام الوزارة بتجهيز مفردات السلة الغذائية للمواطنين.وذكرت الوزارة في بيان نقلا عن الناطق الرسمي، ان”الفرق الرقابية التابعة الى دائرة الرقابة التجارية والمالية لمست انخفاضا جديدا في اسعار المواد الغذائية، بعد تجهيز كميات كبيرة من […]

ظهرت المقالة التجارة: انخفاض باسعار المواد في الاسواق المحلية أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة: انخفاض باسعار المواد في الاسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة: انخفاض باسعار المواد في الاسواق المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).