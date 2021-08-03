2021/08/03 | 19:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف مصدر أمني مصري، عن اندلاع حريق في سجن المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بسبب عقب سيجارة.وأوضح المصدر أن “الحريق شب ببعض المخلفات الموجودة بجانب سور سجن المنصورة من الداخل، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب سيجارة..



حريق داخل سجن في مصر المركز الخبري الوطني.

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