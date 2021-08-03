تحقيق: حاكم ولاية نيويورك تحرش بـ

2021/08/03 | 19:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد تحقيق مع حاكم نيويورك، أندرو كومو، أنه تحرش جنسيًا بالعديد من موظفي حكومة الولاية الحاليين والسابقين.

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