2021/08/03 | 19:43 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكدت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تؤيد إلغاء قانون تفويض الحرب في العراق لعام 2002، قائلة إنه لم يعد ضروريا لحماية المصالح الأمريكية في المستقبل المنظور.وقالت شيرمان في شهادة معدة مسبقا للإدلاء بها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، “بالنسبة لوزارة الخارجية فإن إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2002 لن يؤثر على أنشطتنا الدبلوماسية.والوزارة أوضحت أننا ليس لدينا أنشطة عسكرية جارية تعتمد عليه فقط، كما أن إلغاءه سيكون له تأثير ضئيل على العمليات العسكرية”.ويعطي الدستور الأمريكي الكونغرس، وليس الرئيس، حق التفويض بإعلان الحرب.لكن هذه السلطة تحركت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إدارة بايدن تؤيد إلغاء قانون تفويض الحرب في العراق عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة بايدن تؤيد إلغاء قانون تفويض الحرب في العراق) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة بايدن تؤيد إلغاء قانون تفويض الحرب في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).