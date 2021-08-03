زخات في الغربية ومفاجآت صيفية قادمة.. متنبئ جوي: الطقس غير مستقر في العراق

2021/08/03 | 19:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الثلاثاء، أن الطقس غير مستقر في العديد من المحافظات وسيستمر على هذا الحال لعدة ايام، مبينا أن هناك مفاجآت صيفية واردة.

وقال عطية في تصريح لـ(لبغداد اليوم) إنه "لاتوجد موجات غبار خلال الايام السبعة المقبلة سوى موجات في اماكن من مدن الشمال بسبب الرياح الهابطة من السحب"، مبينا أن "الاجواء ستستمر بعدم الاستقرار في شمال البلاد وبعض مناطق الوسط والغربية لغاية يوم الجمعة".

وأضاف أن "من المتوقع هطول زخات مطر اليوم في مناطق متفرقة من دهوك وشمال اربيل ، مع توقعات بشمول مناطق من صلاح الدين وشمال الانبار بزخات خفيفة في فترات قصيرة، اضافة لمناطق من مدن الشمال، وهناك بعض المفاجآت الصيفية واردة فيما يخص الجنوب والوسط".

وتابع عطية: "لا توجد تغيرات كبيرة في درجات الحرارة، ولا توجد موجة حر خلال الاسبوع المقبل على الاقل، لكن ستكون هناك رياح في بعض الاوقات وباغلب المدن، وستسبب زيادة الشعور بالحرارة يرافقها ارتفاع الرطوبة السطحية".

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