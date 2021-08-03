ضبط 10 قطع سلاح كلاشنكوف واعتقال مطلوبين جنوبي العراق

2021/08/03 | 19:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال مطلوبين وضبط أسلحة في عملية أمنية بمحافظة البصرة.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية في قيادة البصرة تمكنت من خلال اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة عمليات البصرة والشرطة الاتحادية وافواج طوارئ شرطة محافظة البصرة تمكنت من إلقاء القبض على ٨ مطلوبين للقضاء أثنين منهم بتجارة المواد المخدرة واثنين آخرين حسب المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات الجنائي".

وأشارت إلى "تمكن القوات الأمنية من ضبط ١٠ قطع سلاح كلاشنكوف بالإضافة إلى اعتدة خفيفة وأخرى متوسطة وكذلك مواد مخدرة".وتمركزت عمليات اليوم، وفق البيان، في "مناطق قضاء القرنة والدير بالإضافة إلى مناطق كرمة علي ضمن مناطق شمال محافظة البصرة، وكذلك شملت مناطق قضاء الزبير واطراف سفوان والسيبة وأبو الخصيب وام الرصاص ويعتبر ضمن المناطق الجنوبية الغربية لمحافظة البصرة".

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