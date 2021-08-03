2021/08/03 | 19:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اطلق رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، سلسلة من التعهدات خلال استقباله اهالي ضحايا حريق مستشفى الحسين في ذي قار.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأكد الكاظمي خلال اللقاء، تابعه "ناس"، (3 آب 2021)، على جملة من القضايا أهمها أنه سيتم "معاقبة المسؤولين عن هذا الحادث بكل شدة، وأن اللجنة التي كلفت بالتحقيق بفاجعة مستشفى الإمام الحسين ستعلن نتائج التحقيق قريبا، فضلا أنه وجه بإنجاز معاملات ذوي الضحايا بالسرعة القصوى، ومتابعتها شخصياً؛ من أجل استحصال حقوقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي لذوي ضحايا مستشفى الحسين: سنحاسب المتسببين بالكارثة قريباً (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي لذوي ضحايا مستشفى الحسين: سنحاسب المتسببين بالكارثة قريباً (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).