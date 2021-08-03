موقع بحري بريطاني: حادثة

2021/08/03 | 20:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع العمليات البحرية التجارية البريطاني، الثلاثاء، أن حادثة "خطف محتملة" جارية قرب السواحل الإماراتية، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل

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