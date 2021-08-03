2021/08/03 | 20:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / وقعت جامعة ميسان اتفاقية تعاون علمي مشترك مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي .واوضح رئيس الجامعة الدكتور عبد الباسط محسن عيال ، الذي وقع الاتفاقية مع رئيس مجلس الخدمة :" ان الاتفاقية تهدف للارتقاء بالمستوى العلمي والمعرفي وتنظيم الجهود في طريق التكامل المؤسسي وفقاً للأنظمة والقوانين النافذه فضلا عن انها تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية والتدريبية المشتركة ".واضاف انه :" حددت آليات التنسيق المشترك في مجال إقامة الورش والمؤتمرات والندوات وتطوير الموارد البشرية بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات التدريسيين والإشراف في مجال الدراسات والبحوث ، و آليات التنسيق في مجال نظم تكنولوجيا المعلومات والخبرات الفنية والتقنية ".وعرض رئيس الجامعة رؤيته الستراتيجية حول توظيف أصحاب الشهادات العليا وحملة الشهادة الأولية والاوائل على الاقسام والكليات ،و تم الاتفاق على تخصيص درجات وظيفية ناتجة عن حركة الملاك والحذف والاستحداث وبحسب الأولوية للمتخرجين من حملة الشهادات العليا والاولية والطلبة الأوائل للأقسام العلمية والإنسانية الذين شملوا بقانون التوظيف بعد أن يتم إطلاق استمارة التوظيف بالتنسيق مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي خلال الأشهر القليلة القادمة ./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة ميسان توقع اتفاقية تعاون مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة ميسان توقع اتفاقية تعاون مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).