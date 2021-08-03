ضبط 14 حاوية معدة للتهريب في ميناء ام قصر الشمالي

2021/08/03 | 20:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط 14 حاوية معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الشمالي بالبصرة.وذكر بيان للهيئة :" ان الحاويات تحتوي على (ادوية بشرية، عجلات دون الموديل ، ومواد خطرة كيميائية ومخالفة لشروط وضوابط الاستيراد " .واضاف انه :" تم تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط اصولي بالمواد واحالته الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين"./انتهى9

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