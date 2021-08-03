2021/08/03 | 20:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذر النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم الثلاثاء من استغلال البعض لمعاناة المواطنين فيما يتعلق بملف الرعاية الاجتماعية، داعيا وزارة العمل الى ايضاح وضع الوزارة وآليات الشمول والتخصيصات المالية لديها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دعاية انتخابية..



نائب يحذر من استغلال المواطنين بملف الرعاية الاجتماعية المركز الخبري الوطني.

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