2021/08/03 | 20:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت دائرة اصلاح الاحداث في وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، اطلاق سراح (62) حدثاً، خلال شهر تموز الماضي، من كافة المدارس الاصلاحية.وقال مدير عام الدائرة كامل امين ‏هاشم، في بيان: تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اطلاق سراح 62 حدثاً خلال شهر تموز الماضي المركز الخبري الوطني.

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