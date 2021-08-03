2021/08/03 | 20:22 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مذكرات قبض بحق مطلوبين خلال الـ 24 ساعة الماضية

أفادت قيادة شرطة بابل، الثلاثاء، بأن قواتها نفذت في غضون الـ24ساعة الماضية حملة أمنية واسعة شملت معظم مناطق المحافظة.

وذكر بيان للقيادة ، "بغية متابعة مذكرات القبض، وتعزيز الأمن والاستقرار، القت شرطة بابل القبض على ( 57 ) مطلوباً بقضايا جنائية تنوعت بين القتل، والخطف، والسرقات، والتزوير وأخرى مختلفة، فضلاً عن مخالفات قانونية، المطلوبين توزعوا على مديريات واقسام المحافظة.

واضاف البيان، انه تم نقل المعتقلين الى مراكز التحقيق الأمنية بحسب قاطع المسؤولية لإكمال الإجراءات القانونية

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