2021/08/03 | 20:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني مصري عن اندلاع حريق في سجن المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء بسبب عقب سيجارة.

وأوضح المصدر أن الحريق شب ببعض المخلفات الموجودة بجانب سور سجن المنصورة من الداخل، واشتعلت النيران نتيجة إلقاء سيجارة مشتعلة بجوار المخلفات، ومع ارتفاع درجات الحرارة انتشرت النيران بسرعة في كل المخلفات الملقاة بجوار السور، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق في غضون دقائق دون أي خسائر تذكر.

وأضاف المصدر أن جميع نزلاء السجن بخير، ولم يشعروا بوقوع الحريق، لأنهم بعيدون تماما عن مصدر انبعاث الدخان، مشيرا إلى أن قوات الحماية المدنية تدخلت على الفور وتمكنت من السيطرة على الحريق.

التالي

منذ 52 دقيقة

حادثة جديدة في مياه الخليج..



وبريطانيا تحذر

منذ 3 ساعات

مقتل 40 مدنيا في أفغانستان والأمم المتحدة تدعو إلى وقف القتال

منذ 3 ساعات

داخلية دولية اوربية تدعو لاعتبار المهاجرين “مجرمين” واستخدام القوة ضدهم

منذ 4 ساعات

لبنان تعلن حزمة إجراءات تتعلق بالوافدين إلى البلاد

منذ 4 ساعات

هيومن رايتس ووتش تتهم السلطات اللبنانية بالإهمال “جنائياً” جراء انفجار مرفأ بيروت

منذ 7 ساعات

الأمم المتحدة تحث الأطراف المتنازعة في أفغانستان على حماية المدنيين

منذ 7 ساعات

آخر تطورات كورونا حول العالم

منذ 8 ساعات

الأمم المتحدة تحث الأطراف المتنازعة في أفغانستان على حماية المدنيين

منذ 9 ساعات

حفتر يلتقي وزير خارجية إيطاليا

منذ 10 ساعات

أمريكا تتهم طالبان بارتكاب جرائم حرب

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب عقب سيكارة.. حريق في احد السجون بدولة عربية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب عقب سيكارة.. حريق في احد السجون بدولة عربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).