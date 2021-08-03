مجلس الوزراء يقرر منح تعويضات لعوائل شهداء مستشفى الناصرية

2021/08/03 | 20:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر منح من 10 إلى 25 مليون دينار لعوائل شهداء مستشفى الإمام الحسين (ع).وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي لمجلس الوزراء، إن “الورقة البيضاء تعد خطة إصلاح اقتصادية والحكومة تسعى إلى تطبيق بنودها”، لافتا إلى أن “مجلس الوزراء صوت على قيام وزارة النفط بتشغيل شخص من كل عائلة من ضحايا مستشفى الإمام الحسين (ع)”.وأضاف، أن “مجلس الوزراء قرر منح من 10 إلى 25 مليون دينار لعوائل شهداء مستشفى الإمام الحسين”، مشيرا إلى أن “الحكومة تتسلم أكثر من 500 ألف جرعة لقاح أسبوعياً ونحتاج إلى إقبال العراقيين على التلقيح”.

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