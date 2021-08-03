انفجار كبير وسط العاصمة الافغانية كابول يعقبه اطلاق نار كثيف

2021/08/03 | 20:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ هز انفجار كبير أرجاء العاصمة الأفغانية كابول، أعقبه إطلاق نار كثيف لم يعرف مصدره.وقالت وسائل إعلام غربية " إن انفجارا كبيرا وقع في المدينة أعقبه إطلاق نار كثيف، فيما كشف شاهد عيان أن الانفجار وقع قرب نقطة أمنية أمام السفارة الإيرانية ومستشفى للطوارئ.واضاف الشاهد أن الانفجار وقع قرب منزل وزير الدفاع الأفغاني بسم الله محمدي، وتم سماع أصوات إطلاق نار بالقرب من موقع الانفجار./انتهى9

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