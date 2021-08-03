محافظة بغداد : لا اصابات بشرية في حريق دائرة التعويضات ولا في معاملات الضحايا

2021/08/03 | 20:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أصدرت محافظة بغداد، توضيحا بشأن الحريق الذي اندلع في مبنى دائرة تعويضات ضحايا الإرهاب في منطقة السنك ببغداد.واوضح اعلام المحافظة في بيان :" ان حريقا شب في الغلاف الخارجي لمبنى دائرة التعويضات، تحديدا في كرفان الحرس الأمني الموجود خارج الدائرة، وتم على إثرها صعود ألسنة النيران إلى الغلاف الخارجي " الكابوند".وأشار البيان إلى أن "الحريق شب الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ، اي بعد الدوام الرسمي، ولم يتسبب باي أضرار بشرية للموظفين، ولا في المعاملات الخاصة بضحايا الارهاب".واضاف، "أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى إخماد الحريق بالسرعة الممكنة، قبل وصوله إلى داخل المبنى, وأنه سيتم استئناف العمل في الدائرة وبشكل طبيعي"./ انتهى9

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