الأممية الثالثة: هوس لينين الكبير - أليسيا ساجرا

2021/08/03 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أليسيا_ساجرا في الذكرى المئوية للثورة الروسية الكبرى، من الضرورة دراسة واستخلاص كافة الدروس من إنجازها الرئيسي: بناء الأممية الثالثة – الأممية الشيوعية – بعد عام ونصف من الاستيلاء على السلطة.



كانت هذه المحاولة الأكثر تقدمية لتشكيل قيادة ثورية أممية، وأول فهم لهذه القيادة كمنظمة مركزية ديمقراطية للأحزاب الثورية، من أجل تطوير الثورة الاشتراكية والاستيلاء على السلطة في كافة بلدان العالم.أليسيا ساجراتأ ......





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