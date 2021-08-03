دروس مصر2013 و تونس2021 : حول بعض القضايا السياسية - احمد المغربي

2021/08/03 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_المغربي بعد أسابيع من الجنائز و الحزن على ضحايا الأزمة الصحية الناتجة عن الفساد و الفوضى السياسية استيقظت تونس يوم 25 يوليو على خطاب رئيس الجمهورية قيس سيعد الذي أعلن إقالة الحكومة و تجميد أعمال البرلمان و رفع الحصانة على أعضائه لمدة 30 يوما قابلة للتمديد كما أعلن في سابقة لم تعرفها حتى الانقلابات العسكرية عزمه على جمع كل السلط و حصرها بين يديه خلال الفترة المؤقتة(التي قد تدوم طويلا)و بينما انقسمت أغل ......





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