المغرب.. حظر التجول

2021/08/03 | 20:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيمدد حظر التجول الليلي المفروض منذ نهاية ديسمبر في كل أنحاء المغرب

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