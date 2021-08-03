وزارة العدل: إطلاق سراح عشرات الأحداث في تموز

2021/08/03 | 20:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مدير عام دائرة إصلاح الأحداث كامل أمين ‏هاشم، الثلاثاء، إطلاق سراح 62 حدثًا خلال شهر تموز/يوليو الماضي، من كافة المدارس الإصلاحية.

وقال هاشم في بيان نشرته وزارة العدل، 3 آب/أغسطس، إنّ "عمليات الإفراج جرت بواقع 25 حدثًا ‏موقوفًا لعدم ثبوت الأدلة و23 بالتخلية بعد ‏انقضاء مدة المحكومية، واثنين بالعفو، و12 ‏ بالإفراج الشرطي لحسن سلوكهم و اجتيازهم ‏الدورات التأهيلية، حسب توصية البحث الاجتماعي و مصادقة الجهات القضائية".

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إجراءات قضائية ومحاسبة ضباط

وأكّد المسؤول، أنّ "العاملين في المؤسسة ‏الإصلاحية يؤدون جهودًا كبيرة بالتنسيق مع الجهات المختصة، باتخاذ ‏الإجراءات القانونية اللازمة لتسهيل إطلاق سراح الأحداث ‏بعد انقضاء مدة محكوميتهم ودمجهم بالمجتمع".

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