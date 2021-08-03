وزارة التجارة: أسعار المواد الغذائية انخفضت في الأسواق بعد إطلاق “السلة” للمواطنين

2021/08/03 | 20:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قالت وزارة التجارة، الثلاثاء، إنها رصدت انخفاضاً في أسعار المواد الغذائية في الأسواق بعد تجهيزها المواطنين بالسلة الغذائية.وذكرت الوزارة في بيان نقلا المتحدث باسمها، ان “الفرق الرقابية التابعة الى دائرة الرقابة التجارية والمالية لمست انخفاضا جديدا في اسعار المواد الغذائية، بعد تجهيز كميات كبيرة من مفردات السلة الغذائية منذ منتصف الشهر الماضي ولغاية الان في بغداد والمحافظات”.ولفت،الى انه “تم تسجيل انخفاض في اسعار مواد الفاصوليا والحمص المجروش والسكر وزيت الطعام ومعجون الطماطم التي وزعتها وزارة التجارة مع البقوليات للمرة الاولى”.واوضح، ان “الفرق الرقابية اجرت استبيانا في جميع محافظات البلاد ودققت من خلاله الاسعار الموجودة في السوق المحلية […]

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