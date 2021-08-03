2021/08/03 | 20:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اعلن مصرف الرافدين عن اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر اب عن طريق ادوات الدفع الالكتروني .



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم توزيع المتقاعدين المدني والعسكري مشيرا الى انه بامكان المتقاعدين استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يطلق رواتب المتقاعدين لشهر اب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يطلق رواتب المتقاعدين لشهر اب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).