الرافدين يطلق رواتب المتقاعدين لشهر آب

2021/08/03 | 20:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر آب عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “تم توزيع المتقاعدين المدني […]

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