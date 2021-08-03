2021/08/03 | 20:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، وجود معسكرات وأماكن إيواء للمدربين الأجانب في العراق، فيما أكدت أن مسؤولية حماية المدربين تقع على عاتق القوات المسلحة العراقية.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المشتركة تنفي وجود معسكرات وأماكن إيواء للمدربين الأجانب في العراق المركز الخبري الوطني.

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