الدولار يسجل تراجعا امام الدينار العراقي عند اقفال البورصة

2021/08/03 | 20:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي عند اغلاق البورصة، الاثنين، ليصل الى 147.800 دينار.

وذكرت مصادر من داخل البورصة لـ NRT، اليوم (3 اب 2021)، ان سعر صرف ورقة المائة دولار اقفلت في بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد على 147800 دينار، بعد ان سجل الدولار صباح هذا اليوم، 147900 دينار مقابل 100 دولار.

واضافت، أن "اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد؛ حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا، بينما بلغ سعر الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار امريكي".

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