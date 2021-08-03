مقتل شخص وإصابة اثنين في حادث إطلاق نار بالقرب من مبنى البنتاغون

2021/08/03 | 20:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، أن شخصا قتل وجرح اثنين من بينهم مطلق النار، في حادث وقع عند مدخل محطة المترو والحافلات بالقرب من مبنى وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”.

أعلنت الشرطة الأمريكية، في وقت سابق، إغلاق مبنى وزارة الدفاع “البنتاغون”، عقب إطلاق عدة أعيرة نارية عند محطة مترو محاذية.

وأشارت شرطة المبنى إلى إطلاق نار عند محطة المترو والحافلات المحاذية لمجمع مباني “البنتاغون”.

وطلبت من جميع الأفراد البقاء داخل المبنى، فيما تواصل قوات الأمن تمشيط المنطقة.

من جهتها، أعلنت قوات حماية البنتاغون، أن “موقع الحادث آمن، لكنه لا يزال نشطا..



ونطلب من الجميع الابتعاد عن مدخل المترو ومحطة الحافلات”.

وأشارت إلى أنه “جرى تحويل وسائل النقل بالقرب من مبنى وزارة الدفاع إلى محطة البنتاغون سيتي”.

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