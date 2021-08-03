توب 5.. حادثة

2021/08/03 | 21:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من حادثة "خطف محتمل" جارية قرب السواحل الإماراتية وسفن تغير حالتها إلى "خارج القيادة"، و إغلاق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية بسبب تقرير عن حادثة إطلاق نار في محيطه، ورفع ثمن رغيف الخبز وتحمل السيسي المسؤولية أمام شعبه، وتنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، وصولاً إلى إجراء أردوغان اتصالا هاتفيا مع نجيب ميقاتي بعد أكثر من شهر على زيارة الحريري لتركيا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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