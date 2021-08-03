وزير التخطيط يسلّم رئيس مجلس الوزراء الكويتي رسالة خطية من الكاظمي لامير الكويت/ موسع

2021/08/03 | 21:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / سلم وزير التخطيط خالد بتال النجم رئيس مجلس الوزراء الكويتي رسالة خطية من الكاظمي موجهة لامير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح .وذكر بيان للوزارة ان" الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، استقبل وزير التخطيط خالد بتال النجم.وسلّم الوزير خلال اللقاء رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى امير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الصباح، تتضمن الدعوة لحضور المؤتمر الذي يعقد في بغداد، لدول الجوار العراقي، بحضور اوربي رفيع المستوى قبل نهاية شهر اب الجاري.وشهد اللقاء الذي جرى في قصر "بيان"، في العاصمة الكويت، بحث افاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وسبل تطويرها.واعرب رئيس الوزراء الكويتي عن دعم بلاده للعراق والعمل المشترك لتعزيز الامن والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.الى ذلك، زار وزير التخطيط والوفد المرافق له، مقر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والتقى مديره العام غانم الغنيمان.وعقد الجانبان اجتماعا مشتركا، جرى خلاله بحث دور الصندوق الكويتي في تمويل عدد من المشاريع في العراق، من بينها انشاء مستشفى سعة ٦٠٠ سرير في محافظة نينوى، واخر في محافظة المثنى، سعة ٢٠٠ سرير.وابدى امين عام الصندوق حرصه على دعم مشاريع التنمية في مختلف المحافظات العراقية.من جهة اخرى، التقى الوزير ، مدير عام المعهد العربي للتخطيط بدر عثمان مال الله، وبحث معه افاق التعاون المشترك في المجالات التدريبية واليات الاستفادة من خبرات المعهد في تطوير قدرات الملاكات العاملة في مؤسسات الدولة العراقية.وكان وزير التخطيط، خالد بتال النجم، قد وصل الى الكويت ، صباح اليوم الثلاثاء على رأس وفد رسمي، وكان باستقباله في المطار ، وزير الدولة لشؤون مجلس الامة، مبارك الحريص، والامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، خالد مهدي./انتهى8

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