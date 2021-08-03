مصادر بريطانية تلمح الى ضلوع ايران باختطاف سفينة قبالة سواحل الامارات

2021/08/03 | 21:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / المحت مصادر بريطانية الى " احتمال ضلوع ايران باختطاف سفينة قبالة سواحل الامارات ".ونقلت صحيفة " تايمز" عن مصادر بريطانية قولها :" من المعتقد أن السفينة "أسفالت برينسيس" تعرضت للاختطاف، و أن هناك افتراضا بأن الجيش الإيراني أو وكلاء له على متن السفينة".وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية، ذكرت في وقت سابق، إن "حادث خطف محتمل" وقع قبالة ساحل إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة./ انتهى9

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