الحكومة تخصص 3 مليارات دينار لتغطية نفقات مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم

2021/08/03 | 21:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد مجلس الوزراء، الاحد، تخصيص مبلغ 3 مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لتغطية نفقات مدرب المنتخب الوطني العراقي الهولندي الجنسية ديك أدفوكات.

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وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان قرارات جلسته في (3 آب 2021)، أنه "تقرر قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ (3) مليارات دينار، من احتياطي الطوارئ إلى الهيئة التطبيعية لكرة القدم لتغطية نفقات التعاقد مع المدرب الهولندي (ديك أدفوكات) والملاك المساعد له، وإقامة معسكرات تدريبية استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.

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