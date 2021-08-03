مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات خلال جلسة اليوم

2021/08/03 | 21:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، عدة قرارات خلال جلسة اليوم بعد مناقشته الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ان مجلس الوزراء قرر بعد مناقشته الموضوعات المدرجة على جدول اعماله مايلي: أولاً/ الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (146 لسنة 2021 ) ليصبح بالنحو الآتي: – تعاقد المفوضية العليا المستقلة […]

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