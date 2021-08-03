اطلاق رواتب هذه الشريحة في العراق

2021/08/03 | 21:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر اب عن طريق ادوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (3 اب 2021)، انه "تم توزيع المتقاعدين المدني والعسكري"، مشيرا الى انه "بإمكان المتقاعدين استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".

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