الرافدين يطلق رواتب المتقاعدين

2021/08/03 | 21:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر آب.وقال المصرف في بيان صحفي، إنه “تم صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آب عن طريق ادوات الدفع الالكتروني”.

وأشار إلى أنه “بإمكان المتقاعدين استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه”.

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