2021/08/03 | 21:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قرر مجلس الوزراء العراقي تحديد حصة مساهمة العراق من الأسهم في البنك الآسيوي للاستثمار بالحد الأعلى بـ(250) سهماً من أسهم رأس المال.جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بحسب بيان المكتب الإعلامي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد حصة مساهمة العراق في البنك الآسيوي للاستثمار بحد أعلى 250 سهمًا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد حصة مساهمة العراق في البنك الآسيوي للاستثمار بحد أعلى 250 سهمًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).