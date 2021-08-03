"الإنس والنمس" يعيد محمد هنيدي إلى صالات السينما في ذكرى عرض أشهر أفلامه

2021/08/03 | 21:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد طول انتظار يترقب عشاق نجم الكوميديا المصرية محمد هنيدي انطلاقة عروض أحدث أفلامه "الإنس والنمس"، في 4 آب/ أغسطس 2021، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

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