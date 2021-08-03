2021/08/03 | 22:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل منتسب في الشرطة الاتحادية اثناء تفكيكه عبوة في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "منتسباً في الشرطة الاتحادية برتبة رئيس عرفاء قتل مساء اليوم اثناء تفكيكه عبوة ناسفة معدة للتفجير في ناحية الرياض ضمن محافظة كركوك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل منتسب في الشرطة الاتحادية اثناء تفكيكه عبوة في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل منتسب في الشرطة الاتحادية اثناء تفكيكه عبوة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).