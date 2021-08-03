بلينكن يؤكد للرئيس الأفغاني دعم واشنطن لبلاده

2021/08/03 | 22:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأفغاني أشرف غني لتأكيد التزام الولايات المتحدة القوي والدائم تجاه أفغانستان.

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