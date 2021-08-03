الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على مطلوبين وتضبط منصة صواريخ وأعتدة في 3 مناطق (صور)

2021/08/03 | 22:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

القت قوات من الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، القبض على "ارهابيين" اثنين وضبطت منصة لاطلاق صواريخ واعتدة في كركوك وديالى وسامراء.

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وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 اب 2021)، انه "بعمليات نوعية واستباقية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسم استخبارات المقر المتقدم في كركوك - قيادة عمليات سامراء-شعبة استخبارات الفرقة الاولى تم من خلالها القاء القبض على ارهابيين اثنين".

واضاف البيان ان "احدهما في سيطرة K1 مدخل محافظة كركوك والاخر في سيطرة السندية المحاذية لمحافظة ديالى كان يروم الدخول الى ناحية يثرب بصلاح الدين، وهما من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب".

وتابع البيان ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى تمكنت من ضبط منصة لاطلاق الصواريخ وقاذفة RBG7 وعدة صواريخ لها بالاضافة الى ٧٥ إطلاقة سلاح ففتكال وقنابر هاون وحاويات عتاد ١٤،٥ ملم وحشوات دافعة للصواريخ في منطقة منجل زور نهر ديالى".

واشار البيان الى انه "تم تسليم الارهابيين الى جهة الطلب، فيما قامت المفارز الهندسية للفرقة الاولى برفع المضبوطات وتفجيرها تحت السيطرة".

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