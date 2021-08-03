الشيخ حمودي يلتقي محافظ ذي قار و يدعو الحكومة لزيادة موازنة الناصرية

2021/08/03 | 22:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي،الشيخ همام حمودي، اليوم الثلاثاء، الحكومة الى إيلاء الناصرية خطط استثنائية لزيادة مواردها باستثمار مقوماتها السياحية الطبيعية والاثرية بوصفها “نفط لا ينضب”، مشددا على ضرورة زيادة موازنة المحافظة لتنمية بناها التحتية وانعاش سوق العمل فيها.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان، ان “ذلك جاء خلال استقباله اليوم احمد الخفاجي محافظ ذي […]

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