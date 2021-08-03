احباط إطلاق صواريخ في محافظة عراقية

2021/08/03 | 22:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عنوان

دیجیتال میدیا إن أر تي

إقلیم کردستان العراق

السليمانية – القرية الألمانية.

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