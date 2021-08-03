مسؤول حكومي يتهجم على الكاظمي: وعودك بشأن ضحايا مستشفى الحسين كاذبة!

2021/08/03 | 22:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد مستشار محافظ ذي قار، علي مهدي عجيل، الثلاثاء، تصريحات رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حول حادث حريق مستشفى الحسين، مشيرا إلى انه يتحمل جزءا من المسؤولية، ووعوده لذوي الضحايا كاذبة.

وقال عجيل، في تصريح لـNRT اليوم، (3 اب 2021)، ان "قرارات الكاظمي ولجانه لا تسمن ولا تغني من جوع، وان نتائج فاجعة مستشفى الامام الحسين ليس فيها شيء جديد، كما حصل في مستشفى الخطيب من قبل، لذا لا نعول على جدية الكاظمي في هذا الامر".

وأضاف، "بل ان الكاظمي هو المسؤول الاول في العراق وما يحدث من فساد في الوزارات يتحمل جزءا منه، بسبب سكوته وخنوعه إلى الاحزاب والتيارات التي تقود هذه الوزارات وتنهب اموالها".

وتابع، ان "الفساد في الوزارات مستشري وبعلمه ولا يستطيع ان يحرك ساكنا، وان سبب الحوادث هو الفساد والذي لا يستطيع القضاء عليه الكاظمي، لانه بيد الاحزاب والتيارات التي جاءت به".

وأوضح، انه "عندما التقى الكاظمي بعوائل ضحايا مستشفى الحسين اوعدهم بوعود كثيرة لكنها كاذبة ولم تكن حقيقية".

يذكر انه في 12 تموز الماضي، اندلع حريق، داخل مركز عزل لمصابي فيروس كورونا بمستشفى الحسين في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، مما ادى إلى مقتل 60 شخصا، بينهم 21 جثة مجهولة الهوية.

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