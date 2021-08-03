الإعلام الأمني: ضبط منصة لإطلاق الصواريخ في ديالى

2021/08/03 | 23:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت خلية الاعلام الامني، القاء القبض على ارهابيين اثنين وضبط منصة لاطلاق الصواريخ واعتدة في كركوك وديالى وسامراء.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، انه "بعمليات نوعية واستباقية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسم استخبارات المقر المتقدم في كركوك - قيادة عمليات سامراء-شعبة استخبارات الفرقة الاولى -تم من خلالها القاء القبض على ارهابيين اثنين احدهما في سيطرة K1 مدخل محافظة كركوك والاخر في سيطرة السندية المحاذية لمحافظة ديالى كان يروم الدخول الى ناحية يثرب بصلاح الدين، وهما من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب." واضافت، ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى تمكنت من ضبط منصة لاطلاق الصواريخ وقاذفة RBG7 وعدة صواريخ لها بالاضافة الى ٧٥ إطلاقة سلاح ففتكال وقنابر هاون وحاويات عتاد ١٤،٥ ملم وحشوات دافعة للصواريخ في منطقة منجل زور نهر ديالى "، مؤكدة انه "تم تسليم الارهابيين الى جهة الطلب" .واشارت الى ان "المفارز الهندسية للفرقة الاولى قامت برفع المضبوطات وتفجيرها تحت السيطرة" .

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